Shakhtar per staccare l'Inter e riscattare il 6-0 col Gladbach. Castro: "Fa male ma non ci penso"

Un 6-0 pesante e inatteso da vendicare e riscattare. Il tonfo in casa nell'ultima in Champions è il punto da cui ripartire per lo Shakhtar Donetsk di Luis Castro, proprio contro il Borussia Monchengladbach. "Dobbiamo imparare sempre da tutto, nel bene e nel male. Ha fatto male e non si cura facilmente. Però non influirà sulla gara di domani. Abbiamo capito gli errori e giocheremo con fiducia, come sempre. Ma non chiedetemi cosa e dove abbiamo sbagliato, svelerei le mie carte per la partita di domani".

Sull'assenza di Plea "Che ci sia o no, non penso agli altri per essere felice io meno. Penso allo Shakhtar, e al fatto che non ho nove giocatori a disposizione".

Sull'emergenza terzini "Ismaily e Korniienko sono infortunati, la decisione è presa ma non credo sarà Tete".