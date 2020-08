Siviglia in semifinale di EL. Lopetegui ammette: "Noi fortunati. Nel calcio non esiste giustizia"

Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, ha commentato la qualificazione in semifinale di Europa League della sua squadra che ha superato il Wolverhampton nei minuti finali: "Nella ripresa credo che col passare del tempo abbiamo avuto più occasioni per chiudere la gara prima. Però non ci siamo riusciti, tanto che ci stavamo già preparando ai supplementari. Poi è arrivato il gol di Lucas, un gol che rende giustizia al giocatore ma sappiamo che nel calcio non esiste giustizia. Esistono solo i gol e noi siamo stati fortunati a segnarlo".