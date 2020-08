Siviglia, Lopetegui: "C'è grande entusiasmo, vogliamo battere il Manchester United"

Alla vigilia della semifinale di Europa League contro il Manchester United, il tecnico del Siviglia Julian Lopetegui in conferenza stampa ha detto: "Siamo fiducioso per una partita che ci emoziona molto e non vediamo l'ora di scendere in campo. Abbiamo una grande ambizione e siamo consapevoli che servirà una grande partita contro un rivale storico e preparato, ma abbiamo intenzione di batterlo. La squadra arriva a questa partita con grande entusiasmo, vedo fiducia nello spogliatoio e grande voglia di giocare".