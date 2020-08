Siviglia, si complica il ritorno di Rakitic: l'operazione può concretizzarsi nella prossima stagione

vedi letture

Ivan Rakitic torna al Siviglia? Al momento l'operazione è improbabile. A confermarlo è lo stesso Monchi durante un'intervista al Diario de Sevilla: il ds degli andalusi, infatti, ha confermato la difficoltà di portare a termine l'operazione. Per il momento non ci sono molte possibilità, ma l'operazione potrebbe concretizzarsi nella prossima stagione quando il croato andrà in scadenza di contratto. A meno che non ci siano altre squadre pronte a sorpassare il Siviglia.