Sothampton, Hasenhuttl: "Contento per Werner, ottima la nostra ripresa"

vedi letture

Il tecnico del Southampton, Ralph Hasenhüttl, ha commentato così il punto in extremis strappato a Stamford Bridge con il 3-3 nel recupero: "Nei primi 30 minuti nessuno pensava di farcela, poi abbiamo iniziato a crederci e a giocare come sappiamo. All’inizio abbiamo lasciato troppi spazi al Chelsea e questo non va bene, se lasciamo giocare gli avversari non possiamo vincere le partite. Abbiamo meritato questo punto, i ragazzi ci hanno creduto e hanno spinto forte per raggiungere questo risultato giusto".

Conosce bene Werner, come lo ha visto?

Sapevo che sarebbe arrivato il momento del suo primo gol in Premier League, ma speravo che non lo facesse proprio contro di noi. Ma quando gli lasci spazio diventa tutto semplice per lui, Havertz ha fatto un assist fantastico ed è difficile difendere. E’ un giocatore fantastico, sono contento per lui, ma soltanto perché siamo riusciti a portare via un punto.

Cosa è cambiato dopo il 2-1?

E’ importante quando accorci le distanze perché mentalmente è difficile per gli avversari che pensavano di essere al sicuro sul 2-0. Non abbiamo avuto molto tempo per parlare durante l’intervallo perché c’è molta strada da fare tra il campo e gli spogliatoi, ma abbiamo giocato un secondo tempo eccezionale, abbiamo gestito meglio il possesso e siamo stati più aggressivi, ci siamo adattati meglio e abbiamo creato le nostre occasioni.