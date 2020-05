Spagna, LaLiga nega di aver già stabilito la data di ripresa del campionato

Smentite da LaLiga alle parole di Javier Aguirre. Il tecnico del Leganés aveva dato le date di partenza e fine campionato in un intervento a Marca Claro (20 giugno-16 luglio). Un calendario che avrebbe visto le squadre giocare ogni 72 ore, rispettando il protocollo. Tuttavia, pur essendo una proposta sul tavolo, da LaLiga non arrivano conferme. Restano in piedi altre opzioni, come la ripartenza il 14 giugno o che il torneo venga giocato interamente a luglio. Si valuterà assieme al Miniestero della Salute, intanto si osservano gli sviluppi dopo che i primi club sono tornati ad allenarsi.