Spagna, prima convocazione in Nazionale maggiore per Cucurella. L'annuncio lo dà il Getafe

Il Getafe anticipa la Federcalcio spagnola e annuncia la convocazione in Nazionale di Marc Cucurella. Il giocatore, che si stava allenando con l'Under-21, entra a far parte per la prima volta della squadra di Luis Enrique e sarà disponibile per le sfide di Nations League contro Svizzera e Germania. Un innesto dovuto al problema di Gayà, che si è infortunato ieri (colpo alla testa) nell'amichevole contro l'Olanda. Per adesso, il terzino del Valencia non lascia il ritiro, come ha sottolineato la Federazione iberica sui canali ufficiali, e si è allenato regolarmente.

¡Nuestro futbolista @cucurella3 convocado por primera vez con la @SeFutbol para los encuentros frente a Suiza y Alemania! 🥳🇪🇸 👉https://t.co/GEQip5w5O1 pic.twitter.com/WlqwiUtLBW — Getafe C.F. (@GetafeCF) November 12, 2020