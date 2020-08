Spagna, problemi economici per il Valencia: manca la liquidità, proposte cambiali ai giocatori

Il Valencia è nei guai. Secondo quanto riportato da Super Deporte il club si trova in una complicata situazione finanziaria e in un incontro avvenuto stamane i calciatori sono stati avvertiti che al momento manca la liquidità per rispettare gli oneri contrattuali. Per questo motivo il club ha offerto ai calciatori alcune cambiali che scadono a settembre 2021. Proposta in questo momento rifiutata dal club, le trattative sono destinate a proseguire.