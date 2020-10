Sporting CP, Vietto verso l'Arabia Saudita: l'Al Hilal gli offre 12 milioni in tre stagioni

Luciano Vietto verso l'Arabia Saudita. Secondo i media portoghesi, l'attaccante dello Sporting Clube de Portugal ha ricevuto un'offerta astronomica dall'Al Hilal: 12 milioni di euro per le prossime tre stagioni, di fatto il triplo rispetto al suo attuale stipendio da 1,4 milioni per annata. Al sodalizio di Lisbona, invece, la proposta sarebbe di 7 milioni più il 75% di una futura rivendita dell'ex Atletico Madrid. La conferma è arrivata dal presidente Frederico Varandas: "La prima risposta è stata negativa, ma adesso siamo arrivati a cifre astronomiche, non sarà facile per il calciatore rifiutare".