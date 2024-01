Ufficiale Sporting, l'italo-argentino Tanlongo torna dal Copenaghen e va in prestito al Rio Ave

Mateo Tanlongo cambia di nuovo squadra. Il 20enne centrocampista italo-argentino, uno dei migliori della sua generazione, viene richiamato dallo Sporting di Lisbona, che interrompe in anticipo il prestito al Copenaghen, dove il ragazzo non aveva avuto la giusta considerazione (solo una presenza, a settembre, in Coppa di Danimarca). Tanlongo si trasferisce così al Rio Ave fino al termine della stagione.

Classe 2003, è un prodotto del prolifico settore giovanile del Rosario Central ed è volato un anno fa in Portogallo. È stato convocato da Mascherano per l'ultimo Mondiale Under-20. Con la selezione U20 dell'Argentina ha collezionato 5 presenze.