Standard Liegi, quattro tesserati positivi al Covid-19. Niente trasferta a Glasgow per loro

Sono quattro i positivi al Covid-19 comunicati nelle ultime ore dallo Standard Liegi. Il club belga con una nota ha fatto sapere che Michel-Ange Balikwisha, Nicolas Raskin, Moussa Sissako e il preparatore dei portieri Jan Van Steenberghe sono risultati positivi al Coronavirus nella mattinata di ieri in vista del match di Europa League contro i Rangers. Tutti e quattro i tesserati sono stati immediatamente isolati e non prenderanno parte alla trasferta in quel di Glasgow.

"In via precauzionale, si legge ancora nella nota dello Standard - sono stati esclusi dal gruppo anche Damjan Pavlovic e Abdoul Fessal Tapsoba, entrambi risultati negativi, ma che convivono e hanno trascorso la serata di martedì con Moussa Sissako, in attesa dei risultati di un nuovo test".