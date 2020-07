Super League greca, l'Olympiacos campione passeggia sull'OFI. Vince anche il Pana

vedi letture

Già campione di Grecia, l'Olympiacos vince 3-1 in casa dell'OFI Creta nei play-off per il titolo. Altra gara del tardo pomeriggio vinta per 1-0 dal Panathinaikos, ma ininfluente per la classifica, 1-0 sul campo dell'Aris.