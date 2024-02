Superato Shaqiri, acquisto record per i Chicago Fire: è Cuypers. Lo voleva il Bologna

Hugo Cuypers è il colpo di mercato definito dai Chicago Fire nelle ultime ore. L'attaccante belga classe 1997 è un nuovo designated player del club di Major League Soccer: arriva dal KAA Gent per dodici milioni di dollari più due di bonus e si tratta dell'acquisto più costoso della storia del club a stelle e strisce. Superato Xherdan Shaqiri, centrocampista offensivo svizzero che due anni fa sbarcò a Chicago dopo l'offerta all'Olympique Lione da 7.5 milioni di dollari.

Diciassette gol con la maglia del Gent nella prima parte di stagione, Cuypers ha firmato col suo nuovo club un contratto triennale con opzione per la stagione 2027. In estate il Bologna ci aveva provato per lui scontrandosi però con le importanti richieste della società belga che infatti, adesso, l'ha ceduto solo dopo aver ricevuto una offerta molto importante.

We've acquired forward Hugo Cuypers as a Designated Player via transfer from Belgian first division side K.A.A Gent.

The transfer marks the largest acquisition fee in Club history.

— Chicago Fire FC (@ChicagoFire) February 6, 2024