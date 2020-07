Svizzera, il San Gallo aggancia lo Young Boys in testa: finisce 3-3 contro il Lugano

vedi letture

Finisce 3-3 tra San Gallo e Lugano nel match valido per la 29a giornata di campionato. La capolista è stata raggiunta in ben due occasioni, l'ultima nel secondo tempo. In classifica cambia poco: il San Gallo aggancia lo Young Boys a quota 58 punti, il Basilea rimane in terza posizione a 49.

I risultati della serata:

Lugano - San Gallo 3-3

La classifica aggiornata (le prime posizioni):

1. San Gallo 58 punti

2. Young Boys 58

3. Basilea 49

4. Servette 44

5. Zurigo 42