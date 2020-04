Svizzera, la Federcalcio compie 125 anni ma il presidente ha il virus: "Nessuna voglia di festeggiare"

La Federcalcio svizzera compie oggi 125 anni. Uno storico traguardo, che però non verrà festeggiato per causa di forza maggiore. A maggior ragione col presidente della ASF, Dominique Blanc, colpito dal virus e attualmente in quarantena: "È un po' come un film horror, ma purtroppo è la realtà. Al momento non abbiamo voglia di festeggiare: le attività che si sarebbero tenute in occasione dell'anniversario sono poco importanti nell'attuale contesto con gli immensi problemi che sta affrontando la società".