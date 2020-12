Szoboszlai resta nel mondo Red Bull? Kicker: "Possibile passaggio al Lipsia già a gennaio"

Dominik Szoboszlai destinato a restare nel mondo Red Bull. La stella del Salisburgo, che sono in questa prima parte di stagione ha collezionato otto reti e nove assist vincenti, secondo il quotidiano tedesco Kicker potrebbe essere il 19esimo giocatore a lasciare il club campione d'Austria per accasarsi in Bundesliga, nell'altro club della Red Bull: il Lipsia. "E questo trasferimento - si legge - potrebbe avvenire già a gennaio".

Nonostante l'interesse di tantissimi altri club, come Milan e Napoli, il Lipsia dovrebbe essere la futura destinazione del calciatore ungherese che ha già esternato la volontà di giocare in un campionato top in Europa. Szoboszlai nelle ultime ore ne ha parlato anche con Hee-Chan Hwang, attaccante sudcoreano e suo ex compagno di squadre che ha percorso la stessa strada la scorsa estate.