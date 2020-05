Tebas (pres. Liga): "Cinque positivi? Ce ne aspettavamo 25-30. Speriamo di giocare il 12 giugno"

Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, è intervenuto durante la trasmissione El Partidazo: "Ci siamo adattati alle circostanze e abbiamo lavorato sui protocolli. Cinque positivi? Ci aspettavamo 25-30 giocatori positivi al tampone, è stata una buona notizia. Martedì ci saranno nuovi test per i giocatori contagiati".

Il numero uno della Liga non si è sbilanciato sulla data di un'eventuale ripresa, ma spera di tornare in campo già a giugno: "Ancora non sappiamo niente, ma tutto dipenderà da eventuali picchi. Speriamo di tornare in campo il 12 giugno", ha concluso Tebas.