Telles positivo al coronavirus. Solskjaer: "Non ha sintomi, non vediamo l'ora che torni"

Nel corso della conferenza stampa dopo la strepitosa vittoria ottenuta contro il Lipsia, Ole Gunnar Solskjaer ha annunciato la positività al COVID-19 di Alex Telles: "Manca da un po' di tempo. È risultato positivo al coronavirus. Ma non ha sintomi; sta bene e non vediamo l'ora di riaverlo con noi".

Ole confirms that Alex Telles has tested positive for COVID-19. We wish him a speedy recovery and a swift return to the group ❤️#MUFC pic.twitter.com/vrNAZLPScx

— Manchester United (@ManUtd) October 28, 2020