tmw Barcellona, offerto Sadio Manè del Liverpool

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'attaccante del Liverpool Sadio Manè, classe '92, sarebbe stato offerto al Barcellona che nella prossima stagione potrebbe vedere il proprio attacco - e non solo - rivoluzionato dalle partenze di Luis Suarez e soprattutto Leo Messi. Il senegalese è in forza ai Reds dal 2016 e ha segnato 81 reti in 170 presenze mettendo in bacheca una Premier League, una Champions League, una Supercoppa d'Europa e un Mondiale per Club.