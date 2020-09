tmw Il PSG torna sul mercato dei terzini: riavviata la trattativa per l'ex Inter Alex Telles

L'infortunio di Juan Bernat, terzino del PSG che si è procurato la rottura del legamento crociato del ginocchio, costringe il PSG a tornare sul mercato. Secondo le ultime raccolte in tal senso da TMW, Leonardo ha riattivato i contatti per arrivare ad Alex Telles, brasiliano ex Inter che già a inizio estate era stato in orbita transalpina. Il dirigente parigino ha quindi ripreso i fili della trattativa col Porto e con l'entourage del brasiliano per provare a chiudere l'operazione.