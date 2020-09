tmw Occasione Branescu dopo la fumata nera col West Bromwich: l'ex Juventus è svincolato

vedi letture

Reduce da un'ottima stagione tra i pali del Kilmarnock, in Scozia, l'ex portiere della Juventus Laurentiu Branescu è ancora alla ricerca di una squadra. Il contratto col club bianconero dell'estremo difensore rumeno è scaduto la scorsa stagione e per lui, a inizio settembre, sembrava scontato il trasferimento in Premier League, al West Bromwich. Poi la decisione del club inglese di puntare sull'esperto David Button ha fatto saltare l'affare. E quindi Branescu, portiere classe '94, è per il momento ancora sul mercato.