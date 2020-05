tmw Qatar, apertura all'uscita dal paese per gli stranieri. Ma non si sa se potranno rientrare

Nella giornata di ieri vi avevamo parlato della situazione dei calciatori in Qatar impossibilitati a lasciare il Paese arabo. Una notizia che ha suscitato molto clamore tanto che nelle ultime ore pare ci sia stato un allargamento delle maglie con il rilascio dei primi permessi d'uscita dal Qatar per far tornare i calciatori stranieri nei propri paesi d'origine. Una situazione che resta però complicata visto che al momento non è chiaro se chi lascerà il Qatar potrà rientrare fra due settimane – il 7 giugno iniziano i test medici in vista della ripresa del campionato – poiché al momento possono rientrare solo coloro che hanno la residenza permanente e non coloro che ne hanno una temporanea come la stragrande maggioranza dei calciatori.