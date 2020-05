Torna la Bundesliga, le reazioni nel Regno Unito: "Il calcio tedesco torna a metà maggio"

“La Bundesliga ha il via libera per ripartire”. Nel Regno Unito i principali media sportivi, da Sky Sport a The Athletic (che parla di pressioni su Macron, un tema che approfondiremo a breve) commentano così l’annuncio della cancelliera Merkel. Si tratta, come noto, del primo grande campionato europeo che ha avuto il semaforo verde dal suo governo nazionale per poter riprendere e completare la stagione.