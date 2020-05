Torna la Bundesliga. Schalke, Burgstaller sfida il Dortmund: "Faremo felici i tifosi alla tv"

Il trentunenne Guido Burgstaller, austriaco di casa Schalke 04, ha parlato in svista del derby contro il Borussia Dortmund di domani. "'È un aspetto negativo che non sia permesso ai tifosi di essere allo stadio' - afferma Burgstaller, che ricorda con affetto gli ultimi due derby in trasferta- "Siamo in grado di prendere molte cose positive dal passato perché l'ultima volta è stata una gara speciale. Ora riprendiamo e tutti stavano aspettando che ricominciasse. Aderiamo rigorosamente alle regole stabilite dal DFL. Siamo tutti molto contenti che ci sia stata data la possibilità di giocare di nuovo a calcio. È importante dimostrare che affrontiamo la situazione in modo esemplare e la prendiamo sul serio. I nostri fan si siederanno davanti alla TV e terranno le dita incrociate per noi, vogliamo vincere e mostreremo il nostro meglio in campo".