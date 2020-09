Tottenham, doppio colpo all'orizzonte: domani Bale e Reguilon raggiungeranno Londra

Doppio colpo in vista per il Tottenham. Gli Spurs sono pronti a regalare a José Mourinho un doppio rinforzo proveniente dalla Spagna. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, nella mattinata di domani Gareth Bale e Sergio Reguilon dovrebbero lasciare Madrid a bordo di un volo privato per raggiungere Londra e iniziare una nuova avventura in Premier League.