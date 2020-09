Tottenham normal one: gli uomini di Mourinho passano il turno in 11 contro 9

vedi letture

La qualificazione al turno successivo è arrivata, ma quanta fatica per il Tottenham di José Mourinho. Gli spurs hanno trovato il successo soltanto nei minuti finali contro la Lokomotiv Plovdiv: decisive le reti di Harry Kane e Ndombele a 5' dal termine dei tempi regolamentari. Tanta fatica anche per via dei due espulsi: i padroni di casa, infatti, hanno chiuso in nove uomini. Nel prossimo turno ci sarà la sfida contro i macedoni dello Shkëndija. 1