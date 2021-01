Tottenham, Mourinho: "Abbiamo giocato bene ma potevamo segnare di più"

Jose Mourinho ha parlato a Match of the Day della vittoria del Tottenham sullo Sheffield United: "È una squadra a cui piace essere dominante, metterti in difficoltà, attaccare sulle fasce, ma siamo riusciti a tenerli lontani. Abbiamo fatto pressing, tenuto alta la difesa, siamo stati bravi."

Sulla personalità che vorrebbe vedere nella propria squadra:

"Per me, la personalità perfetta è andare 4-0 all'intervallo, finalizzare le occasioni create e ammazzare la partita, ma abbiamo giocato molto bene. Avremmo potuto segnare più gol nel primo tempo, abbiamo dominato il gioco. Abbiamo commesso un errore molto basilare, siamo stati puniti con un gol che li ha riportati in partita, ma poi siamo riusciti a realizzare un'azione incredibile e tornare in doppio vantaggio."

Sul gol del definitivo 3-1:

"Ndombele è stato incredibile. A volte capita di segnare un grande gol isolato dalla prestazione, ma in questo caso la rete ha confermato la sua prestazione, davvero molto buona."

Sulla prestazione complessiva al Bramall Lane:

"Abbiamo subìto un gol molto semplice e quando succede le partite possono ribaltarsi, immaginate questa partita senza il terzo gol avremmo giocato sotto pressione. Non possiamo sabotarci commettendo errori banali. Quello che succede molte volte, è che inizi a sbagliare occasioni e indietreggi un po', molte squadre fanno lo stesso, ma non commettono errori difensivi come i nostri. A volte succede, oggi c'è stato un errore basilare nel contesto di una prestazione molto buona, collettivamente e individualmente".