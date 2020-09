Tottenham, Mourinho: "Ottima prestazione. Meglio fare beneficenza che pagare multe"

Dopo aver abbandonato il terreno di gioco prima del fischio finale della partita, Josè Mourinho ha così commentato, ai microfoni di Sky Sports, il pareggio subito al 97' dal suo Tottenham contro il Newcastle: "Sono sicuro che a fine primo tempo Steve Bruce -allenatore del Newcastle- era molto felice dello svantaggio di un solo gol. Conosce molto bene il gioco e sapeva che la prima frazione sarebbe potuta tranquillamente finire tre o quattro a zero per noi"

Sul rigore dubbio concesso al Newcastle al 97'

"Non commenterò l'episodio, preferisco fare beneficenza piuttosto che pagare una multa alla FA - la Federazione Calcistica inglese - se dico quello che penso. La prestazione della squadra è stata più che buona, il primo tempo è stato straordinario. Avremmo dovuto terminare sul tre o quattro a zero ma il loro portiere è stato fantastico e grazie alle sue parate ha permesso ai suoi di rimanere in partita fino alla fine. Nel secondo tempo siamo stati meno pericolosi ma abbiamo gestito al meglio il possesso palla, non concedendo alcuna opportunità agli avversari e dimostrando grande solidità".