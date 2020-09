Tottenham, Mourinho sull'uscita di Dier: "Doveva fare la pipì? No, altro..."

vedi letture

José Mourinho, tecnico del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida di Carabao Cup contro il Chelsea. Sul curioso episodio riguardante Eric Dier, che aveva momentaneamente abbandonato il campo: "Il problema è che non doveva fare la pipì..." ha commentato ridendo il tecnico portoghese, che era andato a prendere il giocatore negli spogliatoi per riportarlo in campo.