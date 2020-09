Tottenham-Newcastle 1-1, le pagelle: Kane e Son sfortunati, Darlow evita l'imbarcata

TOTTENHAM-NEWCASTLE 1-1

Marcatori: 25' Lucas Moura (T), 90+7' rig. Callum Wilson (N)

TOTTENHAM

Lloris 6 - Si aggiunge alle delegazioni di entrambe le squadre come spettatore non pagante. Mai chiamato in causa dagli avversari fino al rigore dubbio nei minuti di recupero. Intuisce ma non riesce a ribattere la conclusione.

Doherty 6 - Accompagna spesso la manovra offensiva ma è poco preciso nel servire i compagni. Fa valere in maniera egregia lo strapotere fisico nei contrasti con gli avversari.

Sànchez 6 - I compiti per il reparto arretrato sono ridotti al minimo e il colombiano si disimpegna senza particolari affanni contro gli sterili attaccanti avversari.

Dier 5,5 - Difende in maniera impeccabile ma due episodi macchiano la sua prestazione. Il colpo di testa del possibile 2-0 mandato clamorosamente fuori e il braccio largo che è valso il calcio di rigore nel recupero.

Davies 6 - Come il pari ruolo destro non fa mai mancare il suo apporto in attacco presentandosi regolarmente in sovrapposizione ai compagni che però lo servono con il contagoccie.

Højbjerg 6 - Molto dinamico il centrocampista danese che mette in mostra anche una discreta visione di gioco oltre a una discreta condizione fisica. Nel finale arranca un po', in evidente debito d'ossigeno.

Winks 6 - Essenziale, si limita (e non è poco) a far girare veloce la palla. É il primo a dare protezione alla difesa nelle poche sortite offensive degli avversari.

Lo Celso 7 - Danza tra le linee in maniera sublime, a tratti è incontenibile e sbaglia pochissimi palloni. Solo un miracolo del portiere avversario gli nega la gioia del gol. (Dal 77' Ndombele s.v.).

Lucas Moura 6 - Partita in chiaroscuro dell'attaccante brasiliano che appare sempre leggermente in ritardo nelle giocate. Ha il merito di bruciare Ritchie e firmare il facile tap-in dell'1-0. (Dal 79' Lamela s.v.).

Kane 7 - È un numero 9 e un numero 10 messi insieme. Ha una visione di gioco degna dei migliori registi accoppiata a una intelligenza tattica fuori dal comune. Suo l'assit per l'1-0 di Lucas, tre miracoli del portiere avversario gli negano il gol, cala vistosamente nella ripresa.

Son Heung-Min 6,5 - Non si mette particolarmente in mostra e finisce quasi per isolarsi dalla manovra. Ha due lampi, entrambi respinti dai legni. Esce a fine primo tempo per recuperare dai tanti impegni ravvicinati affrontati in questi giorni. (Dal 46' Bergwijn 5,5 - Il Tottenham nella ripresa cala vistosamente d'intensità e la sua personale partita viene influenzata da questo atteggiamento più remissivo).

NEWCASTLE

Darlow 8 - A due minuti dal via compie una parata prodigiosa sulla punizione di Lo Celso e un autentico miracolo su Kane, sul quale si ripete in altre due occasioni. Se la fortuna ha girato dalla parte dei Magpies il merito è senz'altro suo.

Manquillo 6 - Molto attento in fase difensiva, va detto che Davies non gli crea grossi patemi d'animo lasciandolo libero più volte di avanzare.

Lascelles 6 - Nella prima frazione gli avversari arrivano da tutte le parti e si oppone alla meglio, riuscendo comunque a non naufragare sotto i colpi incessanti degli attaccanti.

Fernandez 5,5 - Kane è un cliente tremendo ma in qualche modo riesce a non uscire con le ossa rotte da questo duello.

Ritchie 4,5 - Partita da dimenticare per il difensore scozzese che prima contrasta malamente Lucas in occasione del vantaggio degli Spurs e poi esce dopo un tremendo scontro con Doherty. Nel mezzo tanti errori sia in impostazione che in copertura. (Dal 69' Lewis 5 - Non fa molto meglio del compagno sostituito, sbaglia passaggi elementari e non aiuta i suoi ad allungare la squadra).

Hendrick 5 - In una partita dal grande agonismo avrebbe dovuto fare la differenza facendo valere la sua fisicità ma non ne azzecca praticamente una. (Dal 74' Murphy 5,5 - I cambi non hanno un grande impatto sul match. Anche lui fatica ad entrare in partita, non garantendo il giusto apporto sia in copertura che in fase di costruzione).

Shelvey 5,5 - L'unico vero tentativo verso la porta di Lloris è una sua conclusione al volo sul finire del primo tempo. Ha il merito di rincorrere gli avversari fino all'ultimo secondo di gara.

Hayden 5,5 - Nel ruolo inedito di difensore centrale riesce a cavarsela nonostante la partita fosse cominiciata come peggio non poteva.

Almirón 4,5 - Assente ingiustificato del match. Non tocca quasi mai palla ed è sempre troppo timido nei contrasti. (Dal 77' Carrol 6 - Da peso ad un reparto offensivo fin lì non pervenuto. Una sua azione aerea propizia il calcio di rigore decisivo).

Joelinton 6,5 - Costretto a giocare quasi a ridosso della linea di difesa, il brasiliano si dimostra il più in forma dei suoi, riuscendo a far salire la squadra guadagnando ottimi calci di punizione.

Callum Wilson 6 - Un fantasma fino al 97', ma ha il merito di realizzare il calcio di rigore che regala un pareggio ormai insperato.