Tottenham, rottura totale tra Ndombele e Mourinho: si va verso la cessione

Rottura totale tra Tanguy Ndombele e José Mourinho. Il centrocampista francese, arrivato dal Lione durante la sessione estiva di mercato, ha avuto un acceso confronto con lo Special One: stando a quanto riportato da TeleFoot il calciatore non vuole più giocare con l'allenatore portoghese in panchina. Il giocatore, dopo una sola stagione in maglia Spurs, potrebbe essere già messo sul mercato.