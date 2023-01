Andy Carroll continuerà a giocare ancora nel Reading. Arrivato a settembre nel club di Championship, l'esperto attaccante classe 1989 ex nazionale inglese ha prolungato l'accordo coi Royals in precedenza in scadenza alla fine dell'anno solare 2022. Nuovo contratto della durata di un anno e mezzo, fino al 30 giugno 2024.

Hear from our number 2 Andy Carroll on his decision to sign a contract extension 📝 and continue as a Royal 🔵⚪#Andystays pic.twitter.com/dIk8Z8x0h6

— Reading FC (@ReadingFC) January 10, 2023