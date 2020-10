Il Brighton ha un nuovo attaccante. Si tratta di Danny Welbeck, ex giocatore di Arsenal e Manchester United che arriva da svincolato e ha firmato un contratto di un anno con la squadra di Premier League.

✍️ Albion have completed the signing of striker Danny Welbeck.

The former Manchester United, Arsenal and Watford forward has agreed a one-year deal with Albion!

🤝 @firsttouchgames 🤝#BHAFC 🔵⚪️

