© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Operazione in uscita per il Celta Vigo, che cede in prestito David Costas all'Almeria. Il difensore classe 1995, che finora aveva collezionato appena 8 presenze in questa stagione, si trasferisce in Andalusia a titolo temporaneo per sei mesi con diritto di riscatto. Ecco l'annuncio: