ufficiale Colpaccio West Ham, preso Kudus dall'Ajax per oltre 40 milioni di euro

Colpaccio del West Ham, che si aggiudica Mohamed Kudus. Centrocampista offensivo o attaccante alla bisogna, il nazionale ghanese approda a Londra a titolo definitivo dall'Ajax per una cifra che non viene rivelata ma si ritiene essere superiore ai 40 milioni di euro. Per il classe 2000 contratto della durata di cinque anni (30 giugno 2028 la scadenza) col suo nuovo club.

Il sito ufficiale degli Hammers riporta anche qualche sua dichiarazione: "Sognavo di giocare in un campionato così sin da quando ero bambino e sono davvero felice di essere qui. Ma non finisce adesso, voglio andare avanti. Farò il mio meglio per intrattenere i tifosi, questo è il calcio per me", ha detto Kudus che prenderà la maglia numero 14 del West Ham.