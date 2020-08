ufficiale CSKA 1948 Sofia, preso il centrocampista Ivaylo Chochev

Il CSKA 1948 Sofia ha annunciato sul proprio sito l'arrivo del centrocampista ex Palermo e Pescara Ivaylo Chochev, classe '93. Il calciatore, che aveva giocato nel CSKA Sofia prima del fallimento, ha firmato un contratto triennale.

"Ringrazio il CSKA 1948 per avermi dato una mano in un momento difficile per me. Non vedo l'ora di tornare in campo e giocare bene. - le prime parole di Chochev – Il calcio mi è mancato molto in questi mesi di infortunio. Mi unisco a una squadra forte, ambiziosa e con molti giovani motivati, ma anche esperti di qualità”.