Ufficiale Nuova avventura per Chochev. L'ex Palermo ha firmato per il Ludogorets

Nuova avventura per Ivaylo Chochev. L'ex centrocampista di Palermo e Pescara, 30 anni, lascia il CSKA 1948 per accasarsi al Ludogorets. Trasferimento a titolo definitivo, accordo fino al 2027. In questa stagione il bulgaro ha raccolto 20 presenze in tutte le competizioni, segnando 7 reti e servendo 4 assist.