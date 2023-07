ufficiale Diaby riparte dalla Premier: il francese è un nuovo acquisto dell'Aston Villa

vedi letture

Moussa Diaby riparte dalla Premier League. L'esterno offensivo francese, cresciuto nel PSG ma esploso negli ultimi anni con la maglia del Bayer Leverkusen, da pochi minuti è ufficialmente un nuovo rinforzo dell'Aston Villa, che lo ha prelevato dalla Bundesliga a suon di milioni.

Diaby, che in passato ha militato anche in Italia con la maglia del Crotone, era corteggiassimo anche dall'Arabia Saudita, dove l'Al Nassr aveva cercato l'affondo negli scorsi giorni. Ma la voglia di rimanere in Europa ha prevalso in Diaby, che ha così deciso di firmare con i Villans.