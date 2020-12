Niente ritorno al Manchester United per Jonny Evans. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il Leicester City ha reso noto che il difensore classe '88 ha sottoscritto con le foxes un nuovo contratto valido fino a giugno 2023.

