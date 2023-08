ufficiale Fraser lascia il Newcastle. Definita la sua cessione in prestito al Southampton

Il Newcastle cede un giocatore in esubero. Si tratta di Ryan Fraser, esterno offensivo girato al Newcastle con la formula del prestito. Ecco il comunicato ufficiale, apparso sul sito dei Saints: "Il 29enne centrocampista si trasferisce al St Mary's per il resto della stagione, diventando il quinto acquisto dell'estate per la prima squadra maschile di Russell Martin. Con 26 presenze in nazionale, Fraser, che gioca principalmente come ala, porta con sé una significativa esperienza, avendo collezionato 311 presenze da senior a livello di club con periodi con Aberdeen, Bournemouth, Ipswich e Newcastle".

Prime parole di Fraser dopo l'arrivo nella sua nuova squadra: “Ci si sente davvero bene. Nel momento in cui Russ mi ha telefonato, era qualcosa che volevo davvero accadesse. Non vedo l'ora di iniziare adesso e aiutare la squadra in ogni modo possibile. Il club non merita di essere quaggiù. Dobbiamo rialzarci il prima possibile in questa stagione e tutti i ragazzi faranno tutto il possibile per riuscirci. Sono così felice di essere qui".