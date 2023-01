ufficiale Grandi manovre tra Zenit e Corinthians. Sono quattro i giocatori coinvolti

È già terminata l'esperienza in Russia di Yuri Alberto. Il talentuoso attaccante brasiliano, 21 anni, lascia a titolo definitivo lo Zenit San Pietroburgo e firma un contratto fino al 31 dicembre 2027 con il Corinthians, dove già aveva giocato in prestito negli ultimi sei mesi. In cambio, il club russo prende Robert Renan, difensore centrale classe 2003 che firma fino al 2028, e Du Queiroz, 23enne mediano. Lo Zenit manterrà il 50% dei diritti sulla rivendita di Yuri Alberto e ottiene inoltre un'opzione sull'acquisto futuro della stellina 16enne Pedro.