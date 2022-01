UFFICIALE: Né Milan né Fiorentina, il brasiliano Yuri Alberto vola in Russia e firma con lo Zenit

Né Fiorentina né Milan, Yuri Alberto alla fine vola in Russia e si accasa allo Zenit. Il talentoso attaccante dell'Internacional, brasiliano classe 2001, ha firmato un quinquennale col club di San Pietroburgo dopo un lungo flirt con tante altre società europee.

Questo l'annuncio ufficiale dello Zenit:



Yuri Alberto is here!

Zenit and Internacional have reached an agreement for the forward to move to St. Petersburg on a five-year deal. https://t.co/dNQpvaIePX pic.twitter.com/RCDy2kuaVe

— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) January 30, 2022