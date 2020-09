ufficiale Hertha Berlino, ingaggiato il colombiano Cordoba

Investimento pesante in attacco per l'Hertha Berlino che si aggiudica Jhon Cordoba (27). L'attaccante colombiano arriva a titolo definitivo dal Colonia. Il centravanti di Istmina ha già accumulato diversa esperienza e reti in campionati di rilievo come la Liga e la Bundesliga. Vestirà la maglia numero 15.