ufficiale Hoffenheim, esonerato Breitenreiter. Fatale la sconfitta per 5-2 col Bochum

vedi letture

André Breitenreiter non è più l'allenatore dell'Hoffenheim. Fatale l'ultima sconfitta in campionato (5-2 in casa del Bochum) e gli ultimi pessimi risultati del club tedesco, che dalla ripresa del campionato ha raccolto solo un punto in cinque partite.