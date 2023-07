ufficiale Icardi lascia il PSG: l'ex Inter passa a titolo definitivo al Galatasaray

Mauro Icardi è ufficialmente un nuovo calciatore del Galatasaray. Dopo il prestito, ecco che l'ex Inter si trasferisce dal PSG a titolo definitivo. Di seguito il comunicato ufficiale del Paris Saint-Germain: "Mauro Icardi, ceduto in prestito al Galatasaray nella stagione 2022-2023, approda definitivamente al club turco.

Nato a Rosario (Argentina) nel 1993, Mauro Icardi ha lasciato il suo paese all'età di 9 anni per l'isola spagnola di Gran Canaria e l'Union Deportiva Vecindario. Ha poi continuato la sua formazione all'FC Barcelona tra i 15 ei 17 anni. Nel gennaio 2011 l'attaccante argentino è passato alla Sampdoria, dove ha giocato 33 partite per 11 gol e 4 assist. Ha fatto un passo avanti firmando per l'Inter nel luglio 2013. L'attaccante ha segnato 124 gol e fornito 28 assist in 219 partite con i nerazzurri. Le sue prestazioni gli permetteranno di essere incoronato capocannoniere della Serie A nel 2015 e nel 2018.

Il nazionale albiceleste si unisce al Paris Saint-Germain all'inizio della stagione 2019-2020. Con i Rouge & Bleu, Mauro Icardi ha disputato 92 partite per un totale di 38 gol. In tre stagioni con il club della capitale, ha vinto due campionati di Francia (2020 e 2022), due Coppe di Francia (2020 e 2021), una Coppa di Lega (2020) e due Champions Trophies (2020 e 2022). Prestato al Galatasaray nel settembre 2022, Mauro Icardi ha avuto una stagione di successi, segnando 23 gol in 26 partite in tutte le competizioni e vincendo il campionato turco. Fornisce anche 8 assist con la squadra di Istanbul. Il Paris Saint-Germain augura a Mauro gran successo per il resto della sua carriera".