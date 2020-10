ufficiale Il Watford svincola Welbeck. Penaranda e Sinclair al CSKA in prestito

Il Watford ha definito le ultime operazioni del mercato, tutte in uscita. Il club londinese ha ceduto in prestito al CSKA Sofia due giocatori: Adalberto Penaranda, ex Udinese, e Jerome Sinclair. Allo stesso tempo, ha svincolato l'attaccante Danny Welbeck.

ℹ️ Danny Welbeck will leave Watford FC on a free transfer. — Watford Football Club (@WatfordFC) October 6, 2020