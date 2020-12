Con una nota apparsa quest'oggi sul sito ufficiale il Bayer Leverkusen ha reso noto che Lars e Sven Bender, gemelli di 31 anni, non rinnoveranno il loro contratto con le aspirine in scadenza a giugno e metteranno la parola fine sulla loro carriera al termine di questa stagione. I due calciatori hanno preso questa decisione a causa delle loro precarie condizioni fisiche: "Tutti quelli che ci conoscono sanno che diamo il 100% ogni giorno. Questo è sempre stato il requisito fondamentale per noi. Purtroppo sta diventando sempre più difficile per noi farlo continuamente con tutto il dolore e i problemi fisici di cui soffriamo sempre di più", hanno scritto in un comunicato congiunto i due calciatori.

ℹ️ Lars and Sven Bender will not renew their expiring contracts at Bayer 04 and will end their professional playing careers at the end of the current season. pic.twitter.com/0JIfo9VltC

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) December 21, 2020