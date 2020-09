ufficiale L'ex Fiorentina Norgaard inamovibile nel Brentford: ha rinnovato fino al 2024

Christian Norgaard, dopo la fugace apparizione in Serie A con la maglia della Fiorentina, è diventato uno dei punti fermi del Brentford in Championship, mettendo insieme ben 42 presenze nella stagione passata e conquistando anche la convocazione in Nazionale danese in vista dei prossimi match di Nations League. L'ex centrocampista viola, sempre più al centro del club inglese, ha rinnovato il contratto fino al giugno del 2024.