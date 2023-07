ufficiale Luton neopromosso, ma Mendes non giocherà in Premier. Passa al Bolton

Non era parte della squadra neanche nella scorsa, storica stagione che ha segnato il ritorno del Luton Town nella massima serie inglese a distanza di oltre trent'anni dall'ultima volta, adesso l'esterno d'attacco spagnolo e senegalese Carlos Mendes Gomes (24 anni) ha la certezza che non giocherà in Premier League. Ufficiale la sua cessione a titolo definitivo al Bolton, in terza serie, con cui ha sottoscritto un contratto di durata triennale.

Di seguito l'annuncio dato sui profili social dalla società acquirente.