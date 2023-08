Noam Emeran, giovane esterno del Manchester United, lascia i Red Devils e si trasferisce a titolo definitivo al Groningen.

An opportunity for Noam Emeran to flourish ❤️

Our young winger has completed a move away from Old Trafford and we wish him every success for the future.#MUFC || #MUAcademy

